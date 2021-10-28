Обвиняемую в убийстве мужа фотомодель из Петербурга отпустили под домашний арест

21:13
Фото: instagram.com
Фотомодель Лилия Судакова, которую обвиняют в убийстве мужа, отпустили из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщает РИА Новости.
"Суд отказал следствию, ходатайствовавшему о продлении ареста, избрав Судаковой домашний арест по 20 ноября", – указали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
Лилия Судакова обвиняется по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ. Ее подозревают в убийстве мужа.
При первичном избрании меры пресечения в декабре 2020 года ей вменялось правонарушение, предусмотренное частью 4 статьи 111 УК РФ (нанесение тяжкого вреда здоровью). Тогда же Судакова признала, что нанесла мужу смертельное ранение ножом.
Ранее стало известно, что Мосгорсуд отменил оправдательный приговор сыну бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова Муртузали по делу об убийстве студентки МГИМО. Решение об избрании новой меры пресечения пока не выносилось.
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