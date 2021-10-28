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Происшествия

14:31

Прокурор запросил по 10 месяцев колонии участникам непристойной фотосессии у храма

суды происшествия

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

Сторона обвинения запросила по 10 месяцев лишения свободы блогеру Руслану Бобиеву (Руслани Муроджонзода) и Анастасии Чистовой за непристойную фотосессию напротив храма Василия Блаженного. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Тверского районного суда.

"Приговор огласят 29 октября в 12:30, прокурор просит обвиняемым по 10 месяцев колонии общего режима", – сообщили в суде.

Уточняется, что блогер и его подруга обвиняются по статье "Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих".

Ранее Бобиева задержали. На одном из опубликованных снимков он сымитировал половой акт с девушкой в полицейской форме на фоне храма.

Сначала пару привлекли за нарушение административного законодательства, а позднее против них возбудили уголовное дело.

Сам блогер извинился и рассказал, что в настоящее время не работает, а снимает пранки, за которые он ранее привлекался к административной ответственности.

Авторов скандального фото у храма в Москве будут судить за оскорбление чувств верующих

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