Поэт Камардин арестован за чтение разжигающих вражду стихов

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Тверской суд Москвы принял решение о заключении поэта Артема Камардина под стражу по делу о возбуждении ненависти либо вражды до 25 ноября, сообщает ТАСС.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Камардина, подозреваемого по пункту "а" части 2 статьи 282 УК РФ ("Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц с угрозой применения насилия"), меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 ноября", – отметили в пресс-службе.

Уточняется, что 25 сентября Камардин прочитал собственные стихи на Триумфальной площади, в которых содержались строки, признанные следствием разжигающими ненависть к российским добровольцам и бойцам Народной милиции ДНР и ЛНР.

Ранее Тверской суд Москвы повторно арестовал политика Леонида Гозмана (включен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов).

Его признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 13.48 КоАП РФ ("Публичное отождествление СССР с нацистской Германией"), и назначили наказание в виде 15 суток административного ареста.



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