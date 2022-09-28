Выстреливший в военкома в иркутском Усть-Илимске частично признал вину

Фото: телеграм-канал "Инцидент Усть-Илимск"

Выстреливший в военкома в Иркутской области частично признал вину. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Усть-Илимского городского суда.

"По предъявленному обвинению вину в совершении преступления признал частично", – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что обвиняемый был арестован на 2 месяца, до 26 ноября 2022 года.

ЧП в военкомате в Усть-Илимске произошло утром 26 сентября. В начальника призывной комиссии выстрелил 25-летний местный житель Руслан Зинин. По данному факту было возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителя и незаконном обороте оружия.

Как сообщил позднее исполняющий обязанности министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов, военком Александр Елисеев получил ранения в оба легких. Его прооперировали.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!