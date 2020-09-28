Уголовное дело совладельца "Зимней вишни" поступило в суд

14:17
Фото: СК РФ
Уголовное дело совладельца торгового центра "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского поступило в Центральный районный суд Кемерова, передает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.
Вишневского обвиняют в даче взятки в размере семи миллионов рублей начальнику Госстройнадзора Кемеровской области Танзиле Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и директору компании "ИСК "Ресурс" Никите Чередниченко.
По данным СК, совладелец торгового центра с помощью взятки смог осуществить реконструкцию здания и в дальнейшем получил разрешение для ввода объекта в эксплуатацию, несмотря на выявленные нарушения.
Вячеслав Вишневский был арестован в конце марта 2019 года в Польше. Сотрудники погранслужбы задержали его при попытке пересечь границу. Вишневский стал последним фигурантом дела. Всего были арестованы 15 человек.
Трагедия произошла в марте 2018 года. Возгорание началось на верхнем этаже здания торгового центра, где располагались кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами. При пожаре погибли 60 человек, преимущественно дети, еще свыше 140 человек получили различные травмы.
Экспертиза электрооборудования "Зимней вишни", назначенная Следственным комитетом РФ, показала, что пожар начался в светодиодном светильнике. Предполагается, что в осветительный прибор попала талая вода с крыши и спровоцировала возгорание. Противопожарная система при этом была в нерабочем состоянии.
Совладельцу "Зимней вишни" Вишневскому предъявили обвинение в окончательной редакции
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