Военный суд продлил арест фигуранту дела о покушении на Прилепина

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Второй Западный окружной военный суд продлил арест Александру Пермякову (включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов), который проходит обвиняемым по делу о покушении на писателя и общественного деятеля Захара Прилепина, сообщает ТАСС.

Теперь ему предстоит находиться под стражей вплоть до 15 ноября 2024 года.

Автомобиль, в котором находился Прилепин, взорвался 6 мая 2023 года. На пассажирском сиденье был сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин. В результате подрыва машины он погиб, сам писатель получил травмы и перенес несколько операций.

Правоохранителям удалось задержать подозреваемого Пермякова. Он признался, что в 2018 году его завербовали украинские спецслужбы.

Генпрокуратура РФ направила его дело в военный суд в конце июля. Гражданин Украины обвиняется в нарушении шести статей УК РФ: в совершении теракта, в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, в незаконном хранении оружия, незаконном обороте взрывчатых веществ, незаконном изготовлении взрывных устройств и приобретении поддельных документов.

