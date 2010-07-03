Суд приговорил обвиняемого в угоне самолета к принудительному лечению

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Суд Ханты-Мансийского автономного округа отправил на принудительное лечение Павла Шаповалова, пытавшегося в январе угнать самолет, передает РИА Новости.

Судья Алексей Москвин заключил, что Шаповалов опасен для общества. Меру пресечения в виде ареста пока не меняли. После помещения обвиняемого в клинику ее отменят.

Инцидент произошел 22 января в самолете "Аэрофлота", который летел из Сургута в Москву. Житель села Угут Шаповалов объявил, что у него есть оружие. Он хотел прорваться в кабину пилотов и сменить курс на Афганистан.

Воздушное судно приземлилось в Ханты-Мансийске, где Шаповалова задержали. Следствие обвинило его в захвате самолета в целях угона и отправило под стражу.

В СК провели комплексную психолого-психиатрическую судебную экспертизу, в соответствии с заключением которой Шаповалов признан невменяемым. По словам командира воздушного судна и бортпроводников, требования мужчины они воспринимали серьезно. Стюардесса говорила, что Шаповалов утверждал свою причастность к терактам 11 сентября в США и этим объяснял желание поменять курс.

Гособвинитель подчеркивал, что вина Шаповалова подтверждается показаниями пассажиров, а сам он нуждается в принудительном лечении. Отмечалось, что обвиняемый был трезв.

Шаповалов полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Причины своего поступка он объяснить не смог. Его адвокат Евгений Жердев заявил о необходимости смягчения статьи для своего подзащитного, так как не была доказана угроза применения насилия.

До происшествия мужчину судили за порчу имущества. По данным телеканала Москва 24, он работал егерем в местном заповеднике, но его уволили за прогулы.