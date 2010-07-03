Угонщика самолета Сургут – Москва признали невменяемым

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Эксперты признали невменяемым пассажира рейса Сургут – Москва Павла Шаповалова, обвиняемого в угоне самолета, сообщает "Интерфакс".

В заключении комплексной стационарной психолого-психиатрической судебной экспертизы говорится, что мужчина страдает психическим расстройством. Уголовное дело направлено в суд для применения принудительной меры медицинского характера.

История с Павлом Шаповаловым произошла 22 января 2019 года. Во время полета рейсом Сургут – Москва мужчина пытался прорваться в кабину пилотов и требовал изменить курс, угрожая якобы имевшимся у него оружием. После этого командир судна решил совершить вынужденную посадку в Ханты-Мансийске.

Мужчину задержали, им оказался ранее судимый за порчу имущества житель Сургута. Сейчас он арестован. Злоумышленник не смог объяснить причины поведения, свою вину он не признал.