Ложно обвиненный в угоне самолета россиянин подаст в суд на СМИ

Живущий в Таиланде россиянин Павел Шаповалов собирается подать в суд на издания, которые опубликовали его фото, перепутав с угонщиком рейса Сургут – Москва. Об этом сообщает РИА Новости.
Он также посоветовал СМИ проверять информацию. По мнению Шаповалова, эта история показывает уровень профессионализма некоторых журналистов, в том числе на федеральном телевидении.
Ситуация "не самым лучшим образом" отразилась на нем, повлияла также на здоровье матери, признался мужчина. Он был вынужден закрыть свой профиль в "ВКонтакте" из-за множества сообщений, в том числе с угрозами. При этом друзья Шаповалова отреагировали на сомнительные публикации ожидаемо, не поверив в них.
По его словам, в Таиланд он переехал полгода назад, а до этого регулярно ездил туда туристом. В ХМАО после переезда в Таиланд он не был.
История с тезкой Павла Шаповалова произошла 22 января. Во время полета рейсом Сургут – Москва мужчина пытался прорваться в кабину пилотов и требовал изменить курс, угрожая якобы имевшимся у него оружием. После этого командир судна решил совершить вынужденную посадку в Ханты-Мансийске.
Мужчину задержали, им оказался ранее судимый за порчу имущества житель Сургута. Сейчас он арестован. Злоумышленник не смог объяснить причины поведения, свою вину он не признал.
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