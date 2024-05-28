Суд во Владивостоке 6 июня начнет рассматривать дело американца Блэка

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Первое судебное заседание по уголовному делу в отношении американского военнослужащего Гордона Блэка пройдет в Первомайском районном суде Владивостока 6 июня. Об этом со ссылкой на пресс-службу судебной системы Приморского края сообщает ТАСС.

"Первомайским районным судом города Владивостока назначена дата первого открытого судебного заседания по уголовному делу в отношении гражданина США – 6 июня", – указано в сообщении.

6 мая официальный представитель Пентагона Синтия Смит заявляла, что Россия передала США информацию о задержании американского военнослужащего во Владивостоке по обвинению в нарушении закона.

На следующий день Приморский краевой суд Владивостока арестовал Блэка по обвинению в краже до 2 июля. Блэка обвиняют в том, что в мае этого года он, будучи в квартире своей знакомой во Владивостоке, в результате ссоры схватил девушку за шею, что она восприняла как реальную угрозу своей жизни.