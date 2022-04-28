Суд оштрафовал Twitter за публикацию инструкции по изготовлению коктейля Молотова

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Суд оштрафовал Twitter на три миллиона рублей за публикацию изображений свастики и инструкции по изготовлению коктейля Молотова. Об этом сообщает ТАСС.

Компанию признали виновной по части 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях ("Неудаление запрещенной в России информации").

Ранее компанию Google оштрафовали на три миллиона рублей за публикацию клипа рэпера Моргенштерна с пропагандой наркотиков. Ее осудили по статье о неудалении информации о способах изготовления и использования наркотических средств.

До этого штраф в размере трех миллионов рублей получила "Википедия" за неудаление статей о действиях Вооруженных сил России на Украине. Причиной такого решения стали статьи о событиях в Буче и уничтожении больницы и театра в Мариуполе.

