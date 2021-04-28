Суд в Москве арестовал гражданина РФ Кабанова по делу о госизмене

17:02
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца россиянина Сергея Кабанова по делу о государственной измене. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.
"Удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения для Сергея Кабанова в виде заключения под стражу на срок до 28 июня", – сказали в пресс-службе.
Заседание суда проходило в закрытом режиме. Известно, что Кабанов обвиняется в совершении преступления по статье 275 Уголовного кодекса РФ ("Государственная измена").
Ранее Московский городской суд вынес приговор доценту кафедры Московского авиационного института Алексею Воробьеву, который обвиняется в государственной измене и контрабанде сильнодействующих веществ.
Его приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Кроме того, доценту придется выплатить штраф в размере 1 миллиона рублей.
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