Суд в Москве арестовал гражданина РФ Кабанова по делу о госизмене

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Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца россиянина Сергея Кабанова по делу о государственной измене. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

"Удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения для Сергея Кабанова в виде заключения под стражу на срок до 28 июня", – сказали в пресс-службе.

Заседание суда проходило в закрытом режиме. Известно, что Кабанов обвиняется в совершении преступления по статье 275 Уголовного кодекса РФ ("Государственная измена").

Ранее Московский городской суд вынес приговор доценту кафедры Московского авиационного института Алексею Воробьеву, который обвиняется в государственной измене и контрабанде сильнодействующих веществ.

Его приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Кроме того, доценту придется выплатить штраф в размере 1 миллиона рублей.