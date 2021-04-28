Экс-генерала ФТС будут судить за злоупотребления на 440 млн рублей

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника главного управления информационных технологий Федеральной таможенной службы (ФТС).
Дело 58-летнего генерал-лейтенанта, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия рассмотрит Дорогомиловский районный суд столицы, говорится на сайте ведомства.
По данным прокуратуры, на обвиняемого в 2009 году возложили управление госконтрактом на внедрение интегрированных компонентов единой автоматизированной информационной системы (ИК ЕАИС) на сумму более 13,2 миллиона долларов.
Отмечается, что злоумышленник не осуществил надлежащий контроль за исполнением контракта и не дал указание о применении штрафных санкций к исполнителю, который необоснованно затянул сроки.
Вместо этого 31 мая 2013 года он заключил с исполнителем дополнение к госконтракту, куда внес изменения о том, что исполнитель должен ввести разработанный программный продукт в эксплуатацию ФТС.
В пресс-службе прокуратуры подчеркнули, что это сделало невозможным его использование в масштабах всей таможенной системы РФ. В дальнейшем фигурант организовал приемку программного обеспечения (ПО) комиссией.
При этом компетентных специалистов ФТС для проверки работоспособности привлечено не было, а подготовку объекта автоматизации к эксплуатации доверили исполнителю.
После этого генерал-лейтенант утвердил акт сдачи-приемки, что позволило принять неработоспособное ПО, за разработку которого исполнителю перечислили более 440 миллионов рублей.
В июле 2016 года Тверской районный суд признал обвиняемого виновным в мошенничестве и приговорил к четырем годам восьми месяцам колонии с лишением права занимать должности представителя власти в течение двух лет и штрафу 500 тысяч рублей.
Также мужчину лишили звания генерал-лейтенанта. Однако в сентябре 2018 года он был освобожден условно-досрочно на не отбытый срок один год 11 месяцев и четыре дня. В данный момент дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее суд оставил под стражей генерал-лейтенанта Александра Кизлыка, который по версии следствия способствовал освобождению от уголовной ответственности лиц, подозреваемых в контрабанде денежных средств и драгоценностей.
"Московский патруль": Экс-генерала ФТС осудили за мошенничество
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: