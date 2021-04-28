Экс-генерала ФТС будут судить за злоупотребления на 440 млн рублей

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Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника главного управления информационных технологий Федеральной таможенной службы (ФТС).

Дело 58-летнего генерал-лейтенанта, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия рассмотрит Дорогомиловский районный суд столицы, говорится на сайте ведомства.

По данным прокуратуры, на обвиняемого в 2009 году возложили управление госконтрактом на внедрение интегрированных компонентов единой автоматизированной информационной системы (ИК ЕАИС) на сумму более 13,2 миллиона долларов.

Отмечается, что злоумышленник не осуществил надлежащий контроль за исполнением контракта и не дал указание о применении штрафных санкций к исполнителю, который необоснованно затянул сроки.

Вместо этого 31 мая 2013 года он заключил с исполнителем дополнение к госконтракту, куда внес изменения о том, что исполнитель должен ввести разработанный программный продукт в эксплуатацию ФТС.

В пресс-службе прокуратуры подчеркнули, что это сделало невозможным его использование в масштабах всей таможенной системы РФ. В дальнейшем фигурант организовал приемку программного обеспечения (ПО) комиссией.

При этом компетентных специалистов ФТС для проверки работоспособности привлечено не было, а подготовку объекта автоматизации к эксплуатации доверили исполнителю.

После этого генерал-лейтенант утвердил акт сдачи-приемки, что позволило принять неработоспособное ПО, за разработку которого исполнителю перечислили более 440 миллионов рублей.

В июле 2016 года Тверской районный суд признал обвиняемого виновным в мошенничестве и приговорил к четырем годам восьми месяцам колонии с лишением права занимать должности представителя власти в течение двух лет и штрафу 500 тысяч рублей.

Также мужчину лишили звания генерал-лейтенанта. Однако в сентябре 2018 года он был освобожден условно-досрочно на не отбытый срок один год 11 месяцев и четыре дня. В данный момент дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее суд оставил под стражей генерал-лейтенанта Александра Кизлыка, который по версии следствия способствовал освобождению от уголовной ответственности лиц, подозреваемых в контрабанде денежных средств и драгоценностей.