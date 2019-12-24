Суд в Москве арестовал замначальника управления ФТС Алексея Серебро

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Басманный суд Москвы арестовал замначальника управления таможенного дознания Федеральной таможенной службы генерал-лейтенанта Алексея Серебро. Его обвиняют по делу о превышении должностных полномочий, передает ТАСС.

Серебро останется под стражей до 22 февраля. На такой же срок заключен начальник управления таможенных расследований и дознания ФТС генерал-лейтенант Александр Кизлык. Наказание по обвинению предусматривает до 10 лет колонии.

По информации следствия, действия Кизлыка способствовали освобождению от уголовной и административной ответственности лиц, занимавшихся контрабандой денег. Вину он отрицает.

В управлении таможенных расследований и дознания центрального аппарата ФТС, а также в таможнях аэропортов Внуково и Домодедово прошли обыски. По адресам проживания Кизлыка изъяли 600 тысяч долларов, 600 тысяч евро, золотые слитки и часы брендовых марок. Наказание по данному обвинению предусматривает до 10 лет колонии.