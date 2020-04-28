Суд оштрафовал нарушившего карантин мужчину, который контактировал с зараженным COVID-19

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Фото: depositphotos/AndreyPopov
Мещанский суд Москвы принял решение оштрафовать нарушившего карантин мужчину. Ранее его обязали соблюдать домашний режим из-за контакта с зараженным коронавирусом, пишет ТАСС.
Как сообщили в пресс-службе суда, мужчина находился на станции метро "Комсомольская".
"Суд признал Камчыбекова А. Ж. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6.3 КоАП", – сказал собеседник агентства.
Отмечается, что мужчина был оштрафован на 15 тысяч рублей.
В постановлении суда также отмечается, что нарушитель оказался на расстоянии свыше 8 километров от места своего проживания. Тем самым он нарушил требование об изоляции после контакта с зараженным коронавирусной инфекцией COVID-19.
Всего по данным правонарушениям в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения суды оштрафовали уже 38 граждан. Каждый получил административный штраф в размере 15 тысяч рублей.
Ранее Чертановский суд столицы оштрафовал на 15 тысяч рублей зараженного коронавирусом мужчину, который нарушил условия карантина. Сообщалось, что мужчина покинул свой дом и спустился в метро на станцию "Нагорная".
В Москве продолжают действовать ограничения на передвижения по городу. Так, москвичам можно покидать квартиру лишь в ряде случаев. В частности, можно обратиться за экстренной медпомощью, а также совершить покупки в ближайшем магазине или аптеке.
Как в Москве соблюдают режим самоизоляции и социальную дистанцию
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