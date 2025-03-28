Адвокат Ахильгов: приговор в отношении журналистки Кеворковой вступил в силу

Фото: ТАСС/Александр Рюмин (Надежда Кеворкова внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Приговор в отношении журналистки Надежды Кеворковой (внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по делу об оправдании терроризма вступил в законную силу. Об этом ТАСС заявил адвокат осужденной Калой Ахильгов.

Он уточнил, что приговор не был обжалован сторонами.

Кеворкову задержали в мае 2024 года. По информации следователей, в своем телеграм-канале журналистка опубликовала посты, в которых оправдывала действия движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация).

Свою вину она не признала. По ее словам, в публикации 2018 года она разместила текст своего знакомого, который тот опубликовал еще в 2010 году.

В марте 2025-го Кеворкову приговорили к штрафу в 600 тысяч рублей и освободили из-под стражи в зале суда.