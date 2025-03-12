Журналистка Кеворкова приговорена к штрафу в 600 тыс рублей

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский (Надежда Кеворкова внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Российская журналистка Надежда Кеворкова (внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) приговорена к штрафу в 600 тысяч рублей по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что журналистка была освобождена из-под стражи в зале суда.

Кеворкову задержали в мае прошлого года. По данным следствия, в своем телеграм-канале она опубликовала посты, в которых оправдывала действия движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация).

Журналистка не признала свою вину, объяснив, что в публикации 2018 года она разместила текст своего знакомого журналиста, который тот опубликовал еще в 2010 году.