Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

11:22

Генерал Дрыманов останется под стражей до 16 июня

суды

11:22

Поделиться в социальных сетях:

Фото: novostivolgograda.ru

Бывший начальник столичного главка Следственного комитета России генерал-майор Александр Дрыманов останется под стражей до 16 июня. Соответствующее решение принял Мосгорсуд.

Защита Дрыманова подавала жалобу на решение Лефортовского суда, однако высшая судебная инстанция оставила ее без удовлетворения. Заседание Мосгорсуда прошло в закрытом режиме, уточняет Агентство "Москва".

Александра Дрыманова арестовали 17 июля 2018 года. Его заподозрили в получении взятки. По версии следствия, Дрыманов смягчил приговор участникам преступной группировки криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого). По данным СМИ, экс-начальник главка СКР получил за это 400 тысяч долларов.

Против Дрыманова дал показания его бывший заместитель Денис Никандоров, который был осужден на 5,5 года за получение взятки.

По его словам, он заплатил своему начальнику около десяти тысяч евро в качестве благодарности за содействие его назначению на должность и общее покровительства. Дрыманов своей вины не признает.

суды

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика