Генерал Дрыманов останется под стражей до 16 июня

Александра Дрыманова арестовали 17 июля 2018 года. Его заподозрили в получении взятки. По версии следствия, Дрыманов смягчил приговор участникам преступной группировки криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого). По данным СМИ, экс-начальник главка СКР получил за это 400 тысяч долларов.
Против Дрыманова дал показания его бывший заместитель Денис Никандоров, который был осужден на 5,5 года за получение взятки.
По его словам, он заплатил своему начальнику около десяти тысяч евро в качестве благодарности за содействие его назначению на должность и общее покровительства. Дрыманов своей вины не признает.
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