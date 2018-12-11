Суд продлил арест бывшему главе московского СК Александру Дрыманову

Фото: Агентство "Москва"/Кардашов Антон

Лефортовский суд Москвы продлил арест бывшему начальнику столичного главка Следственного комитета Александру Дрыманову до 16 марта 2019 года, сообщает Агентство "Москва".

Дрыманова арестовали 17 июля 2018 года по делу о получении взятки высокопоставленными сотрудниками Следственного комитета. По данным следствия, он смягчил приговор участникам преступной группировки криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого). По некоторым данным, экс-начальник главка СКР получил за это 400 тысяч долларов. Против Дрыманова дал показания его бывший заместитель Денис Никандров, осужденный на 5,5 года за получение взятки. Сам подозреваемый свою вину не признает.

Дрыманов возглавил столичный главк СКР в 2015 году.