Подростку в детском лагере на Сахалине проломили череп ксилофоном

16-летнему подростку проломили череп ударом ксилофона в детском лагере на Сахалине. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в центре военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" в Анивском районе. По данным ведомства, одноклассник подростка трижды ударил его музыкальным инструментом по голове.

В результате пострадавшего доставили в больницу, где ему сделали томографию. Врачи выявили у него перелом черепа и гематому. Подростку уже сделали операцию.

Прокуратура начала проверку исполнения закона об образовании, в том числе регулирующего безопасность нахождения детей в центре. Помимо этого, ведомство даст оценку действиям должностных лиц и при наличии оснований примет меры реагирования.

Ранее в Челябинской области было возбуждено уголовное дело о халатности после того, как ученица 14 лет ранила учителя физкультуры. Инцидент произошел в городе Карталы. Во время урока девочка ударила педагога деталью от маникюрных ножниц, попав в шею.