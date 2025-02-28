Суд в Челябинске арестовал директора по закупкам "Макфы"

Фото: телеграм-канал "Следком"

Суд Челябинска поместил под стражу до 27 апреля директора по закупкам и снабжению компании "Макфа" Владлена Паршина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Паршина подозревают в покушении на получение взятки в особо крупном размере.

Ранее по делу о взятке суд заключил под стражу начальника службы закупа зерна компании "Макфа" Ивана Тофана, а также менеджера службы закупки зерна Дмитрия Шепеля.

По информации Следственного комитета России, Паршин, Тофан и Шепель в период с 1 сентября 2024 по 27 февраля 2025 года, действуя по предварительной договоренности, планировали получить взятку в размере по меньшей мере 16 миллионов рублей.

Передать фигурантам деньги должен был представитель некой коммерческой организации. В обмен должностные лица акционерного общества обещали подписать спецификации к договору на поставку пшеницы, уточняло ведомство.