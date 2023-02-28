Суд оштрафовал "Википедию" за неудаление статей о воинских частях ВС РФ

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Суд в Москве обязал Wikimedia Foundation, в состав которого входит русскоязычный интернет-ресурс "Википедия", выплатить 2 миллиона рублей за отказ удалить материалы о трех воинских частях Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом сообщает ТАСС.

"Суд постановил признать виновной Wikimedia Foundation по части 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях РФ ("Неудаление запрещенной информации") и назначить наказание в виде штрафа в размере 2 миллиона рублей", – зачитал решение судья Тимур Вахрамеев.

Согласно материалам дела, один из администраторов ресурса отказался удалить статьи о 74-й гвардейской мотострелковой бригаде, 138-й отдельной мотострелковой бригаде, 92-й ракетной бригаде, а также материалы о спецоперации на Украине.

До этого "Википедию" также обязали выплатить штраф в размере 2 миллиона рублей за отказ удалить ложные данные о СВО. Согласно материалам дела, речь шла о двух статьях. Общая сумма наложенных штрафов на интернет-ресурс составила 7 миллионов рублей.



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