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12:10

Готовившие теракты в Москве члены ИГ сядут за решетку надолго

суды

12:10

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Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Судьбу пятерых жителей Ингушетии, обвиняемых в подготовке терактов Москве и родном регионе в 2017 году, 28 февраля решил Северо-Кавказский окружной военный суд. Члены запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" получили от 12 до 20 лет колонии строгого режима, передает РИА Новости.

По словам представителя суда Алены Катькало, Магомеда Аматханова приговорили к 20 годам, Руслана Эсмурзиева – к 17 годам, Саламхана Сампиева – к 17 годам, Элберда Харсиева – к 13 годам и Хусейна Китиева – к 12 годам.

Подсудимых также обязали выплатить штрафы в размере от 100 до 200 тысяч рублей.

По версии следствия, в приготовлении и совершении всех планируемых группой преступлений участвовали Аматханов и Сампиев. Эсмурзиеву отводилась роль в сопровождении передвижения по республике и подбор конспиративного жилья. Задачами Китиева были организация встреч и связи между членами группы в Ингушетии и перевоз их по республике. В свою очередь, Харсиев выполнял функции рядового бойца. Всех злоумышленников задержали 14 ноября 2016 года.

Ранее столичный суд на два месяца арестовал дагестанского блогера Алибека Мирзеханова, которого подозревают в вербовке террористов. По данным следствия, Мирзеханов в 2014 году показывал видео двум свидетелям с призывами присоединиться к террористам и уехать в Сирию.

суды

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