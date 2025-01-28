КС России вступился за сочинских садоводов, у которых массово изъяли участки

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Конституционный суд (КС) России постановил, что садоводы из Сочи, у которых массово изъяли участки, расположенные на территории национального парка, могут рассчитывать на компенсацию. Их дела направлены на пересмотр, сообщает РИА Новости.

Сочинский государственный природный национальный парк был создан в 1983 году. Действовавшее в те времена законодательство допускало возможность предоставления участков из земель госфонда для коллективного садоводства. Земля предоставлялась предприятиям, учреждениям и организациям, которые создавали для сотрудников СНТ.

Сочинский горисполком в 1988 году выделил некоторым организациям земли из состава нацпарка. Позже из-за изменений в законодательстве участки перешли в собственность или пожизненное наследуемое владение участникам СНТ. При этом некоторые из них затем перепродавались и покупались другими людьми.

В 2021-м природоохранная прокуратура решила, что спорные участки были незаконно оформлены в пожизненное владение, так как частично были образованы в границах земель, которые могут находиться только в федеральной собственности.

Суды не признали права заявителей на земельные участки, указав, что действовавшее законодательство запрещает выделение гражданам земель нацпарков и лесного фонда. В результате прокуратура начала массово изымать участки.

Как указано в постановлении КС, оспариваемые нормы признаны не противоречащими конституции, однако судебные решения в отношении заявителей нуждаются в пересмотре.

По словам руководителя секретариата КС Евгения Тарибо, при пересмотре надо установить, были ли заявители добросовестными, а также не истекли ли сроки давности в их случае. Он отметил, что раньше судебная практика исходила из того, что сроки давности применять нельзя, но КС постановил, что на требования об изъятии земель они распространяются в любом случае.

Тарибо пояснил, что если эти обстоятельства будут установлены, то заявителям в качестве компенсации должны предоставить аналогичные участки или иное возмещение. Он подчеркнул, что в заповеднике не могут быть сохранены права на земли граждан в силу особого статуса Сочинского нацпарка.

С 1 марта этого года у владельцев станут изымать неосвоенные в течение трех лет земельные участки в населенных пунктах. Закон будет касаться также садовых и огородных участков, сказала юрист Анастасия Билялова. При этом вернуть землю после завершения процедур изъятия нельзя, подчеркнула эксперт.