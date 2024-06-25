Генпрокуратура заявила о продаже земли в Барвихе в 236 раз ниже рынка

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Генеральная прокуратура оспаривает в суде передачу земель санатория Управделами президента "Барвиха" частным собственникам. Об этом сообщает РИА Новости.

В понедельник Одинцовский суд Московской области приступил к рассмотрению по существу иска Генпрокуратуры об изъятии 8 гектар земли из 99 гектаров, которые были проданы по заниженной стоимости и где сейчас располагается элитный коттеджный поселок "Сады Майендорф".

"На 2001 год стоимость земель составила 54,4 миллиона рублей <...> Но в реальности данный земельный участок стоил 13 миллиардов рублей, то есть участок был куплен по заниженной стоимости в 236 раз", – заявила прокурор.

Земли санатория "Барвиха" в 2001 году были денационализированы и проданы частному инвестору – ООО "Кантри Про". По версии Генпрокуратуры, территории были незаконно изъяты из государственной собственности и переданы частному инвестору, прикрываясь необходимостью реализации инвестпроекта по реконструкции усадьбы Мейендорф.

В 2009 году ООО "Кантри Про" было ликвидировано. Генпрокуратура требует изъять 13 земельных участков в поселке Барвиха и деревне Жуковка.

Ранее стало известно, что Генеральная прокуратура РФ требует вернуть в пользу государства акции Ивановского завода тяжелого машиностроения. Ведомство просит суд истребовать акции завода, которые находятся в собственности ряда юридических и физических лиц, включая ООО "Техинвест" и "Инвестпроект".