ВС РФ отменил все меры процессуального принуждения в отношении экс-депутата ГД Белоусова

Фото: ТАСС/Анна Майорова

Верховный суд России (ВС) отменил все меры процессуального принуждения в отношении ранее приговоренного к 10 годам колонии экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Людмила Айвар.

В числе отмененных мер процессуального принуждения оказались розыск, заочный арест, штраф, конфискация имущества и судимость.

"Приговор был отменен сегодня в полном объеме. Таким образом, мой подзащитный теперь имеет статус несудимого", – сообщила адвокат.

Айвар добавила, что кассационная инстанция ВС вернула уголовное дело в отношении Белоусова и его тещи Маргариты Бутаковой в прокуратуру для составления нового обвинительного заключения.

Мосгорсуд приговорил Белоусова к десяти годам колонии за получение взятки в размере 3,25 миллиарда рублей. Тогда его также оштрафовали на 500 миллионов рублей, лишили медали "За заслуги перед Отечеством" II степени, запретили ему занимать определенные должности в течение трех лет.

Позже экс-депутата объявили в розыск. Основанием для этого стало возбужденное против него уголовное дело.

