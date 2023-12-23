Замдиректора Росзаповедцентра арестовали в Сочи по делу о взятке

Фото: телеграм-канал "СУ СКР по Краснодарскому краю"

Заместитель директора Росзаповедцентра арестовали в связи с подозрениями в получении взятки в особо крупном размере. Об этом заявили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По информации следователей, мужчина заявил, что за 23 миллиона рублей поможет подписать с организацией соглашение на земельный участок в поселке Красная Поляна. Так, часть денег (миллион рублей) чиновник получил 20 декабря в одном из кафе города Сочи. Тогда его задержали оперслужбы.

Отметим, что замдиректору Росзаповедцентра уже предъявили обвинение в рамках уголовного дела, которое завели по материалам УФСБ России по краю, ФСБ России, отдела ЭБ и ПК УВД по городу Сочи ГУ МВД России по краю, ГУЭБ и ПК МВД России.

Сейчас сотрудники СК по региону продолжают выяснение обстоятельств дела.

"Продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, а также на установление возможных иных эпизодов преступной деятельности", – сказано в сообщении.

Ранее в Москве задержали гендиректора АО "НПП "Геофизика-космос" Евгения Фомичева в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Ему предъявили обвинение.

Позже Басманный суд отправил Фомичева в СИЗО на два месяца. В материалах дела есть расшифровка телефонных разговоров.



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