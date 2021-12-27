Мособлсуд вынес приговор фигурантам дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Московский областной суд вынес приговор фигурантам дела об убийстве экс-бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина летом 2019 года.

Сергей Ходжоян был признан виновным в убийстве, покушении на убийство и хулиганстве. Суд приговорил его к 20 годам колонии строгого режима.

Грант Айрапетян получил 18 лет колонии, а его брат Гамлет – 17 лет. Остальные шестеро фигурантов приговорены к срокам от 5 до 5,5 года колонии.

Адвокат потерпевшей стороны намерен обжаловать приговор.

Происшествие произошло летом 2019 года в деревне Путилково Красногорского района Подмосковья. 24-летнего экс-военнослужащего Никиту Белянкина ударили ножом. Пострадавший скончался на месте.

Впоследствии эксперты Следственного комитета установили участников драки с летальным исходом. Дело об убийстве экс-спецназовца передали на расследование в центральный аппарат СК РФ.

