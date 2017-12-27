Суд заключил под стражу экс-главу управления СК по ЦАО Крамаренко

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Суд принял решение заключить под стражу экс-главу Следственного управления по ЦАО Следственного комитета России Алексея Крамаренко. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

"Ходатайство следственных органов удовлетворить. Избрать в отношении обвиняемого Крамаренко меру пресечения в виде заключения под стражу", – цитирует Агентство "Москва" текст решения, зачитанного судьей Еленой Галихановой.

Отмечается, что заседание суда по делу Крамаренко, в соответствии с просьбой ФСБ России, проходило в закрытом режиме. В связи с этим слушателей и журналистов допустили в зал лишь во время оглашения судебного решения.

Ранее стало известно, что ФСБ предъявила обвинение экс-главе управления СК по ЦАО Крамаренко.

Он был задержан по делу о взятке от "вора в законе" Захария Калашова (известного также как Шакро Молодой).

Также сообщается, что до задержания Крамаренко работал в компании "Роснефть", где занимался вопросами безопасности.

Летом 2016 года по этому же делу были арестованы три высокопоставленных сотрудника Следственного комитета. В их числе – руководитель управления собственной безопасности СК Михаил Максименко, его заместитель Александр Ламонов и замруководителя московского управления СК Денис Никандров.

По версии следствия, они получили от Калашова 500 тысяч евро за покровительство.