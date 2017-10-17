Суд продлил арест по делу о взятке замруководителя ГСУ СК по Москве Никандрову

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Мосгорсуд продлил арест до 19 января 2018 года обвиняемому в получении взятки заместителю руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по столице Денису Никандрову.

Ранее стало известно, что замначальника ГСУ СК РФ по Москве Денис Никандров заключил официальный брак в СИЗО "Лефортово".

Суд также продлил арест на три месяца, до 19 января 2018 года, двум другим фигурантам по делу о взятке дела – руководителю службы собственной безопасности Следственного комитета (СК) РФ Михаилу Максименко и руководителю управления собственной безопасности Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СК РФ Александру Ламонову.

Все трое были арестованы по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Обвинение им было предъявлено в рамках расследования уголовного дела о вымогательстве восьми миллионов рублей, главным фигурантом которого является "вор в законе" Захарий Калашов по кличке Шакро Молодой.

Члены группировки Шакро Молодого участвовали в перестрелке возле ресторана на Рочдельской улице 14 декабря 2015 года.

Шакро поддерживал сторону дизайнера Фатимы Мисиковой, которая требовала от хозяйки заведения Жанны Ким восемь миллионов рублей за свою работу. Последняя, в свою очередь, позвала на помощь бывшего сотрудника полиции Эдуарда Буданцева. В результате стрельбы ранены были пять мужчин, двое из них впоследствии скончались. Буданцеву предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц.

Сам Шакро Молодой был задержан в подмосковном особняке 11 июля по подозрению в вымогательстве. 8 августа он стал фигурантом уголовного дела об организации преступного сообщества.