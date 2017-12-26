Уголовное дело в отношении Максименко направили в суд

26 декабря, 15:53
Фото: ТАСС/Артем Коротаев
Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении руководителя Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко, сообщает ТАСС.
Уголовное дело направлено в Московский городской суд. Максименко обвиняют в получении двух взяток в особо крупном размере.
Первая за покровительство криминальной группировке Захария Калашова (Шакро Молодого). Вместе с ним на скамье подсудимых находятся первый замглавы ГСУ СК по Москве генерал Денис Никандров и руководитель управления собственной безопасности Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СК РФ Александр Ламонов.
Также следователи подозревают его в получении взятки в миллион рублей. Предполагается, что Максименко получил деньги в долларах от Бадри Шенгелия. По словам одного из собеседников агентства, за эти средства он должен был возбудить уголовное дело по факту кражи элитных часов Hublot.
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