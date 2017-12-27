ФСБ предъявила экс-главе управления СК по ЦАО Крамаренко обвинение

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) предъявила обвинение бывшему начальнику Следственного управления по Центральному административному округу ГСУ СК РФ по Москве Алексею Крамаренко.

По данным пресс-секретаря Лефортовского суда Екатерины Красновой, мужчину подозревают в получении взятки. Уточняется, что речь идет о незаконном доходе в особо крупном размере, сообщает Агентство "Москва".

Ранее сообщалось о задержании Крамаренко по делу о взятке от "вора в законе" Захария Калашова (Шакро Молодого). Ранее уже были арестованы три высокопоставленных сотрудника СК – глава управления собственной безопасности СК Михаил Максименко, его заместитель Александр Ламонов, а также замруководителя столичного управления СК Денис Никандров.

Следователи предполагают, что они получили 500 тысяч евро от Калашова за покровительство.

Крамаренко работает в "Роснефти". В компании уточнили, что задержанный занимался вопросами безопасности.