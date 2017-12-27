ФСБ предъявила экс-главе управления СК по ЦАО Крамаренко обвинение

27 декабря, 18:15
Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
Федеральная служба безопасности (ФСБ) предъявила обвинение бывшему начальнику Следственного управления по Центральному административному округу ГСУ СК РФ по Москве Алексею Крамаренко.
По данным пресс-секретаря Лефортовского суда Екатерины Красновой, мужчину подозревают в получении взятки. Уточняется, что речь идет о незаконном доходе в особо крупном размере, сообщает Агентство "Москва".
Ранее сообщалось о задержании Крамаренко по делу о взятке от "вора в законе" Захария Калашова (Шакро Молодого). Ранее уже были арестованы три высокопоставленных сотрудника СК – глава управления собственной безопасности СК Михаил Максименко, его заместитель Александр Ламонов, а также замруководителя столичного управления СК Денис Никандров.
Следователи предполагают, что они получили 500 тысяч евро от Калашова за покровительство.
Крамаренко работает в "Роснефти". В компании уточнили, что задержанный занимался вопросами безопасности.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: