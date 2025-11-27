Форма поиска по сайту

27 ноября, 19:10

Транспорт

Подмосковный суд лишил прав водителя, который ездил с номерами без флага

Фото: телеграм-канал Baza

Мировой суд в подмосковном Королеве лишил прав автомобилиста, так как на номерах его авто не было российского флага. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на суд.

Выяснилось, что на Infiniti QX 56 были установлены подложные номера – высота и толщина букв и цифр не соответствовала ГОСТу, а также отсутствовало изображение флага РФ. Дело передали в суд, в результате водителя признали виновным по статье 12.2. КоАП РФ "Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков". Автомобилиста лишили прав на 6 месяцев.

Ранее в МВД предупреждали, что за управление машиной с нестандартными госномерами предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа в 500 рублей.

При этом водители, получившие автомобильные номера до вступления в силу изменений об обязательном наличии на них российского флага, не обязаны их менять. Соответствующие изменения вступили в силу 1 января 2025 года.

