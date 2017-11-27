Сечин обсуждает проект бурения в Черном море в Риме

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Глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе рабочей командировки в Рим 27 ноября обсуждает проект поискового бурения в Черном море с руководством итальянских компаний Eni и Saipem, передают РИА Новости со ссылкой на сообщение российской компании.

Топ-менеджер в четвертый раз не пришел за заседание суда по делу экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева 27 ноября. Адвокат Сечина сообщил, что глава "Роснефти" не смог прийти в суд из-за занятости.

Защита бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева не станет добиваться оглашения в суде показаний главы "Роснефти" Сечина. По словам адвоката Тимофея Гриднева, просить об этом суд точно не будут. Защита настаивала на явке свидетеля, но этого не случилось. Гриднев хочет узнать, сможет ли суд вынести приговор без показаний главного свидетеля.

22 ноября Сечин уже в третий раз не пришел в Замоскворецкий суд для дачи показаний. Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев рассказал, что глава компании не сможет явиться в суд, так как в эти дни он находится на объекте в Ханты-Мансийском автономном округе.

13 ноября глава "Роснефти" также вызывался в суд, однако не пришел, и судья отправила ему повестку повторно. 15 ноября топ-менеджер отсутствовал на заседании. Как сообщал его пресс-секретарь, Сечин в это время находится в плановой служебной командировке.

Следствие полагает, что Улюкаев получил два миллиона долларов за положительное заключение министерства, касательно приобретения "Роснефтью" госпакета акций "Башнефти"