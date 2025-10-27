Суд арестовал обвиняемого в убийстве учительницы в Оренбургской области

Фото: Телеграм-канал "СУ СК России по Оренбургской области"

Бугурусланский районный суд арестовал жителя Оренбургской области, который обвиняется в убийстве учительницы и незаконном завладении транспортным средством. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Таким образом, суд согласился с позицией прокурора и удовлетворил ходатайство следствия об аресте злоумышленника. При этом срок нахождения обвиняемого под стражей не озвучивается.

Днем 25 октября в Бугуруслане между 42-летним обвиняемым и 56-летней учительницей произошел конфликт, после чего мужчина выследил женщину и задушил ее. Затем злоумышленник поместил тело педагога на заднее сиденье автомобиля и, сев за руль, поехал за город.

На трассе он не справился с управлением и врезался в столб. Для сокрытия следов преступления он переместил тело погибшей на водительское сиденье, поджег автомобиль и скрылся. Спустя время полиции поступило сообщение о ДТП.

После осмотра места происшествия правоохранители предположили, что причина смерти не связана с аварией. Сотрудники полиции установили личность злоумышленника и задержали его на подходе к дому, где жила также потерпевшая. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

СМИ выяснили, что мужчина мог совершить данное преступление из чувства мести. Учительница была соседкой мужчины, который жил с пожилой матерью. Она ухаживала за пенсионеркой, не давая сыну обижать мать, в том числе избивать ее.

Однако 6 октября мать злоумышленника скончалась. В результате сын умершей начал обвинять педагога в своем одиночестве и отсутствии денег. При этом пожилая женщина не раз обращалась в психбольницу, поскольку мужчина вел себя странно. Тем не менее на лечение его не забирали.

