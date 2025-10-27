Соседи раскрыли мотивы подозреваемого в убийстве учительницы под Оренбургом

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Оренбургской области"

Мужчина, который подозревается в убийстве учительницы в Оренбургской области, мог совершить данное преступление из чувства мести. Об этом рассказали соседи злоумышленника, пишет телеграм-канал SHOT.

Журналисты выяснили, что 42-летний подозреваемый нигде не работал и жил вместе с пожилой матерью на ее пенсию. Несколько раз мужчина избивал женщину, однако заявление в полицию та не писала из жалости. При этом она не раз обращалась в психбольницу, поскольку ее сын вел себя странно. Тем не менее на лечение его не клали.

Погибшая учительница физкультуры Марина Садыкова была соседкой семьи и ухаживала за пенсионеркой, не давая сыну обижать ее. Однако 6 октября мать злоумышленника скончалась, что привело к ухудшению его психологического состояния. Соседи рассказали, что сын умершей начал обвинять педагога в своем одиночестве и отсутствии денег.

При этом мужчина уже проявлял агрессию по отношению к учительнице, но тогда женщине удалось отбиться от напавшего.

Об убийстве 56-летней учительницы в Бугуруслане стало известно 27 октября. Полиции сообщили о смертельном ДТП на трассе недалеко от города. Автомобиль Nissan Qashqai врезался в столб. Однако после осмотра места происшествия правоохранители предположили, что причина смерти не связана с аварией.

В результате злоумышленник был задержан. Им оказался 42-летний местный житель, который жил по соседству с потерпевшей.

По версии СК, между подозреваемым и жертвой возник конфликт. Мужчина выследил женщину и задушил ее, когда она находилась около своей машины. Затем он попытался инсценировать гибель женщины в ДТП, чтобы скрыть следы преступления.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. У женщины остался 14-летний сын.