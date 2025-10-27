Подозреваемый в убийстве учительницы задержан под Оренбургом

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Оренбургской области"

Подозреваемый в убийстве учительницы задержан в городе Бугуруслане Оренбургской области, передает объединенная пресс-служба судов региона.

В Сети распространили информацию об убийстве жительницы Бугуруслана, которая работала учительницей в местной школе.

В областном УМВД рассказали, что в полицию Бугуруслана 25 октября поступило сообщение о смертельном ДТП на трассе недалеко от города. Автомобиль Nissan Qashqai врезался в столб, однако при осмотре места происшествия правоохранители предположили, что причина смерти не связана с аварией.

Правоохранители в течение дня установили личность злоумышленника и задержали его на подходе к собственному дому. Им оказался 42-летний местный житель, который жил по соседству с потерпевшей. Выяснилось, что задержанный пытался инсценировать гибель женщины в аварии, чтобы скрыть следы преступления.

В свою очередь, в СУ СК России по региону заявили, что по факту обнаружения тела 56-летней учительницы возбуждено уголовное дело. По версии следователей, между подозреваемым и жертвой возник конфликт. Мужчина выследил женщину и задушил ее, когда она находилась около своей машины, припаркованной на Нагорной улице.

Ведомство добавило, что, когда потерпевшая перестала дышать, подозреваемый поместил ее тело на заднее сиденье автомобиля и, сев за руль, поехал за город. Однако на трассе он не справился с управлением и врезался в столб. Для сокрытия следов преступления он переместил тело погибшей на водительское сиденье, поджег автомобиль и скрылся.

Как пишет "Комсомольская правда – Оренбург", мотивом расправы могла стать личная неприязнь. Мужчина якобы часто высказывал женщине свои бытовые претензии. При этом местные жители называют подозреваемого неадекватным. Журналисты не исключили, что он мог страдать психическими заболеваниями.

