Хархорин рассказал, почему Пашаев стал адвокатом Ефремова

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Адвокат Михаила Ефремова Петр Хархорин рассказал Москве 24, почему семья актера предпочла воспользоваться услугами Эльмана Пашаева, несмотря на то что с ним уже был заключен договор.

Хархорин отметил, что узнал о ДТП на Смоленской площади от друга и коллеги Александра Гофштейна.

"Уже утром мне позвонила Софья Кругликова, жена Ефремова, мы встретились, была достигнута договоренность, что я буду со своей командой защищать, мы подписали договор-соглашение. Обычный договор, который заключается между адвокатом и клиентом. И на следующий день я должен был идти и заниматься этим делом", – рассказал адвокат.

Затем, по словам Хархорина, ему позвонила Софья Кругликова и попросила воздержаться от похода к Ефремову.

"Вот я уже собрался, раздался звонок, и Софья Кругликова сказала: "Петр Александрович, воздержитесь от похода к Михаилу". И спустя несколько часов сообщила, что по настоянию друзей и непонятных знакомых будет работать другой адвокат, фамилия его Пашаев", – заявил Хархорин, добавив, что в тот момент Пашаев был готов взять его консультантом.

"Честно говоря, не в наших правилах обижаться, но роль консультанта меня не устраивала", – добавил Хархорин.

Ранее Хархорин заявил, что информация о блокировке счетов актера, о которой ранее писали Telegram-каналы, не соответствует действительности. По его словам, деньги Ефремова находятся в банковской ячейке, доступ к которой в данный момент затруднен, так как его супруга не имеет доверенности.

Пресненский районный суд Москвы признал Ефремова виновным в аварии, в результате которой погиб курьер Сергей Захаров.

22 октября Мосгорсуде принял решение смягчить наказание с 8 до 7,5 лет колонии общего режима.

