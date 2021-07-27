Обвиняемой в убийстве рэпера Картрайта продлили арест

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Вдове рэпера Картрайта Марии Кохал, которую обвиняют в его убийстве, продлили меру пресечения. Постановление вынес Петербургский городской суд.

Она остается под стражей до 30 октября, сообщает RT.

Согласно информации СК, Кохал убила мужа во время конфликта, который возник на фоне личной неприязни. Чтобы скрыть преступление, она расчленила тело мужа.

Незадолго до убийства обвиняемая приобрела в одной из аптек города медицинский препарат, впоследствии использованный ей для совершения преступления, отметили следователи.

Сама Кохал говорила, что мужчина скончался от передозировки наркотиков. Женщина не признала вину.

Согласно результатам экспертизы, вдова погибшего рэпера признана вменяемой. Адвокаты женщины уточнили, что у нее есть психическое расстройство, которое не считается заболеванием.