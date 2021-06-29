Суд продлил арест жене рэпера Картрайта до конца июля

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Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга до конца июля продлил арест Марине Кохал, обвиняемой в убийстве супруга, рэпера Александр Юшко, известного под псевдонимом Энди Картрайт. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марины Кохал, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"), сроком по 30.07.2021", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что сторона защиты просила в удовлетворении ходатайства следствия отказать или избрать иную меру. В настоящее время следствие ждет результаты дополнительной экспертизы, так как в результате первых двух установить причину смерти музыканта не удалось.

31 июля будет год с момента заключения Кохал под стражу. После решения о продлении меры пресечения принимает уже суд субъекта – городской суд Петербурга.

Согласно информации СК, Кохал убила мужа во время конфликта, который возник на фоне личной неприязни. Чтобы скрыть преступление, она расчленила тело мужа.

Незадолго до убийства обвиняемая приобрела в одной из аптек города медицинский препарат, впоследствии использованный ей для совершения преступления, отметили следователи.

Сама Кохал говорила, что мужчина скончался от передозировки наркотиков. Женщина не признала вину.

Согласно результатам экспертизы, вдова погибшего рэпера признана вменяемой. Адвокаты женщины уточнили, что у нее есть психическое расстройство, которое не считается заболеванием.

