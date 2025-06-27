Арестованы активы бывшего замначальника управления Минобороны Васенина

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Арест наложен на имущество экс-замначальника управления имуществом спецпроектов Минобороны России Олега Васенина, которого обвиняют в хищении госимущества в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Ранее сотрудники СК арестовали имущество Васенина на сумму свыше 31 миллиона рублей. Однако во время проведения следственных мероприятий были выявлены новые активы, которые принадлежат экс-замначальника управления имуществом спецпроектов Минобороны России.

В результате арест был наложен на ценные бумаги, инвестиционные продукты и деньги, размер которых превысил 200 миллионов рублей. Эта мера, как пояснили в СК, необходима для обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий.

Васенин был арестован в апреле этого года. По версии следствия, в 2022 году во время выполнения гособоронзаказа управление имуществом спецпроектов Минобороны подписало многомиллионный договор с ООО "Транслом", который предполагал реализацию услуг по приемке вторичного сырья.

Контроль должен был осуществлять Васенин. Однако он в период с 2022 года по 2023 год похитил бюджетные деньги в размере свыше 240 миллионов рублей, предоставив подложные документы о стоимости вторичного сырья.

