СК возбудил дело против экс-замначальника управления Минобороны РФ Васенина

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Следователи возбудили в отношении экс-замначальника управления имуществом спецпроектов Минобороны России Олега Васенина уголовное дело о хищении госимущества в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК).

По данным ведомства, в 2022 году во время выполнения гособоронзаказа управление имуществом спецпроектов Минобороны подписало многомиллионный договор с ООО "Транслом", который предполагал реализацию услуг по приемке вторичного сырья.

Контроль за исполнением контракта должен был осуществлять Васенин. Однако он в период с 2022 по 2023 год похитил бюджетные деньги в размере свыше 240 миллионов рублей, предоставив подложные документы о стоимости вторичного сырья. По факту случившегося Васенин был арестован.

Ранее суд в Санкт-Петербурге арестовал пятерых подозреваемых по делу о хищении 238,2 миллиона рублей из государственного бюджета в рамках выполнения госконтрактов на поставку противогазов.

Под стражу были заключены начальник управления по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области Олег Сайфулин, гендиректор "Таганай АВМ" Василий Ажойчик, его заместитель Сергей Зиновьев, а также фактические руководители "Каскада" Виталий Марков и Олег Дмитриев.