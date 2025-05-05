Гендиректор фирмы "Креатив" арестован в Хабаровском крае

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Гендиректор фирмы "Креатив" Иван Дмитриев заключен под стражу по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Об этом сообщает пресс-служба главного военного следственного управления СК России.

По данным ведомства, в 2019 году ООО "Креатив" подписало с госзаказчиком договор на сумму свыше 900 миллионов рублей. В рамках контракта компания должна была выполнить строительные работы в Хабаровском крае, которые на деле так и не были реализованы.

Ответственным за реализацию контракта был Дмитриев. В результате выяснилось, что 650 миллионов рублей, которые были выплачены в качестве аванса, гендиректор фирмы потратил по своему усмотрению. В связи с этим было возбуждено уголовное дело.

В настоящее время Дмитриев отправлен в СИЗО, а его имущество на общую сумму более 20 миллионов рублей арестовано.

Ранее следователи возбудили уголовное дело о хищении госимущества в особо крупном размере в отношении экс-замначальника управления имуществом спецпроектов Минобороны России Олега Васенина.

По версии СК, в 2022 году во время выполнения гособоронзаказа ведомство подписало договор с ООО "Транслом", который предполагал реализацию услуг по приемке вторичного сырья. Контроль за этим должен был осуществлять Васенин. Однако он в период с 2022 по 2023 год похитил более 240 миллионов рублей. Васенин арестован.

