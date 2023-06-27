Суд в Москве начал банкротство "Связного"

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Арбитражный суд Москвы ввел в отношении крупнейшего российского сотового ретейлера "Связной" начальную процедуру банкротства, сообщает РИА Новости.

Ранее компания сама заявила о банкротстве. Суд признал заявление обоснованным и ввел процедуру наблюдения.

Рассмотрение дела о банкротстве по существу назначено на 5 декабря.

Ранее сообщалось, что космическая компания Virgin Orbit Ричарда Брэнсона обанкротилась. По оценкам Forbes, состояние компании по запуску малых спутников составляет три миллиарда долларов.

В заявлении гендиректор Дэн Харт сообщил, что Virgin Orbit считает путь признания банкротства наилучшим для завершения эффективной продажи с максимальной стоимостью. Он отметил, что активы компании составляют 243 миллиона долларов. В это же время сумма задолженности по состоянию на 30 сентября 2022 года – 153,5 миллиона долларов.

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