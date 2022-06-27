Генпрокуратура Молдавии предъявила экс-президенту Додону обвинения в превышении полномочий

16:08
Фото: kremlin.ru
Бывшему президенту Молдавии Игорю Додону предъявлено обвинение по делу о хищении средств при закупке электроэнергии государственной компанией "Энергоком" в 2008 году, сообщает Генпрокуратура страны.
"Экс-президенту Республики Молдова было предъявлено обвинение в совершении преступления <…> в рамках уголовного дела "Энергоком", – цитирует ведомство ТАСС.
Игоря Додона задержали 24 мая сотрудники антикоррупционной прокуратуры. В его доме прошли обыски. А за день до этого прокуратура Молдавии предъявила политику обвинение по четырем пунктам, включая коррупцию и предательство государства.
В 2020 году экс-депутат молдавского парламента Юрий Реницэ распространил видео, на котором Додон, занимавший тогда пост президента, встречается с лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком и его заместителем Сергеем Яраловым. В ходе диалога Додон получил от Плахотнюка пакет, в котором, по словам парламентария, якобы была крупная сумма денег. Уточнялось, что встреча состоялась летом 2019 года и через несколько дней Плахотнюк покинул страну.
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