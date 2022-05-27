Дело бойца ММА Магомедова о вымогательстве направили в суд

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Московская прокуратура направила на рассмотрение суда уголовное дело в отношении бойца ММА Асхаба Магомедова и еще двоих человек. Их подозревают в вымогательстве денег у несовершеннолетнего. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

"Уголовное дело в отношении троих мужчин, обвиняемых по пункту "а" части 3 статьи 163 УК РФ ("Вымогательство") с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Мещанский районный суд", – указали в прокуратуре.

В настоящий момент обвиняемые находятся под домашним арестом.

По версии следствия, сообщники в октябре 2021 года заставляли несовершеннолетнего передать им 600 тысяч рублей. В противном случае ему угрожали насилием и распространением порочащих сведений.

Потерпевший успел передать группе 200 тысяч рублей. В отношении подозреваемых в вымогательстве возбудили уголовное дело.

