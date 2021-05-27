Проходящие по делу о терактах в Каталонии в 2017 году получили до 53 лет тюрьмы

Фото: ТАСС/DPA/Maurizio Gambarini

Национальная судебная коллегия Испании вынесла приговор предполагаемым участникам преступной группировки (запрещенной в РФ), причастной к терактам в Каталонии в 2017 году. Об этом сообщает ТАСС.

Инстанция приговорила фигурантов дела к срокам до 53 лет заключения.

17 августа 2017 года фургон врезался в толпу в районе улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).

Несколько часов спустя фургон въехал в группу людей в Камбрильсе, расположенной примерно в 120 километрах от Барселоны. В результате терактов погибли 14 человек, еще 130 были ранены.