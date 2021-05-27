Twitter оштрафован на 9,5 млн руб за неудаление запрещенного контента

13:02
Фото: depositphotos/ArtemSam
Мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы оштрафовал Twitter еще на 9,5 миллиона рублей за неудаление запрещенной законом РФ информации.
В Роскомнадзоре заявили, что протоколы на Twitter и другие соцсети касаются постов с призывами выходить на несогласованные акции протеста.
Компанию признали виновной в трех административных правонарушениях. По одному из них был назначен штраф в размере 3 миллионов рублей, по второму – 4 миллионов, по третьему – 2,5 миллиона.
Всего в отношении Twitter составлено девять протоколов по данной статье: по первым трем суд оштрафовал компанию на 8,9 миллиона рублей, еще пять суд рассмотрит позднее.
Помимо этого, за неудаление информации суд ранее назначил многомиллионные штрафы компаниям Google, Facebook и Telegram.
Таганский районный суд Москвы ранее оштрафовал за отказ удалить запрещенный контент Google. Сумма взыскания составила 4 миллиона рублей.
В начале мая сообщалось, что суд может оштрафовать платформы Twitter, Google и Facebook на 24 миллиона рублей за отказ удалить запрещенную информацию по требованию Роскомнадзора.
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