Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ущерб Минобороны РФ по делу командира 27-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ полковника Дмитрия Храпача, который отдавал приказы о нанесении ракетных ударов по войсковым частям в Белгородской области, превысил 4,6 миллиона рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные из зала 2-го Западного окружного военного суда.

Представитель военного ведомства подтвердил сумму причиненного ущерба в 4 миллиона 639 тысяч 733 рубля и заявил, что исковые требования к Храпачу поддерживают в полном объеме.

В апреле текущего года Следственный комитет РФ предъявил заочные обвинения в массовых убийствах четверым полковникам Вооруженных сил Украины, командующим различными частями и соединениями, Павлу Федосенко, Федору Ярошевича, Андрею Матвиишину и Храпачу. Все они были обвинены в убийствах двух и более лиц.