Суд заключил под стражу обвиняемого в убийстве в Зеленограде

26 августа, 19:02
Фото: телеграм-канал MASH
Суд принял решение заключить под стражу обвиняемого в убийстве в Зеленограде. Об этом прокуратура Москвы сообщила в своем телеграм-канале.
Отмечается, что мужчине предъявлено обвинение в совершении убийства и покушении на убийство двух и более лиц.
"Суд избрал в отношении 38-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 26 октября 2022 года", – говорится в публикации.
Следователи выяснили, что обвиняемый в ходе конфликта в кафе выстрелил не менее четырех раз в потерпевшего 1989 года рождения. Он ранил его в брюшную полость, шею, руку и ногу. От полученных ран тот скончался на месте.
Ранее стало известно, что один человек погиб, еще двое пострадали в результате конфликта со стрельбой в кафе в Зеленограде.
Все случилось в ночь на 26 августа в одном из заведений общепита. В ходе потасовки между мужчинами один из них открыл огонь, а после скрылся.
Стрелявший был задержан, у него провели обыски. По данному факту Следственным комитетом РФ было возбуждено уголовное дело. Отмечалось, что расследование дела находится на контроле столичной прокуратуры.
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